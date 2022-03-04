هل حرب أوكرانيا ضرورة لروسيا؟ - سامح عسكر

2022/03/04 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر صديق يسأل: هل حرب أوكرانيا ضرورة لروسيا؟الجواب على شقين اثنين:الأول: أخلاقي وهو اعتداء واضح من دولة على دولة أخرى، وظلم يحدث للشعب الأوكراني الذي دخل معركة غير متكافئة مع قوة عظمى عسكرية، ومن هذا الباب أرفض تلك الحرب ومن واجب أي إنسان أن يرفضها..الثاني: وهو الشق السياسي..ومن هذا الباب نعم هي ضرورة بالنسبة لروسيا، وبإمكانك النظر إلى الخريطة لتعرف أصل المشكلة:1- أوكرانيا ......





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