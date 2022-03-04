عن الجدل الدائر حول الازمة الاوكرانية - سعيد علام

2022/03/04 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام في البداية لا يمكن لانسان، مازال انساناً، ان يوافق او يؤيد قتل البشر سواء بالرصاص او بالاقتصاد، وبالطبع هذا ينطبق على العدوان العسكري الروسي على الشعب الاوكراني، كما ينطبق على كافة الاعتداءات التي قادتها الولايات المتحدة ضد الملايين من شعوب الارض في دول لا حصر لها، او بالقتل بالاقتصاد، وهو بالاضعاف، الذي تقوده الولايات المتحدة ايضاً، بسلاحها المالي الثلاثي، صندوق النقد والبنك الدوليان، ووزارة الخز ......





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