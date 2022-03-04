بقضايا مختلفة.. القبض على 22 متهما في واسط

2022/03/04 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت مفارز مديرية شرطة واسط، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، “حيث تمكن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من القبض على (٢) مطلوبين وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات , فيما قام قسم مكافحة أجرام واسط بالقاء القبض على […]

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القبض على 22 متهما في واسط أولاً على ايرث نيوز.

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