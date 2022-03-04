الاتحادية تعثر على قنابر طائرات في صلاح الدين

2022/03/04 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، العثور على 10 قنابر طائرات زنه 100 رطل في محافظة صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الارهابية، نفذت قوه مشتركة من مقر ووحدات اللواء الثالث والقطعات الملحقة به وبإشراف من قبل أمر اللواء العميد الحقوقي"كاظم جابر محيسن" واجب تفتيش "منطقة خزرج" في قضاء الضلوعية".

واضافت انه "تم خلال الواجب العثور على 10 قنابر طائرات زنه 100 رطل"، موضحة انه "تم اتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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