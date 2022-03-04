نص ترجمة البيان الصادر من مكتب المرجع السيستاني حول الانفجار المؤلم في مسجد (كوجا ريسالدار) في بيشاور باكستان

2022/03/04 | 22:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية نص البيان

الصادر من مكتب المرجع الاعلى السيد علي

الحسيني السيستاني حول الانفجار المؤلم

في مسجد (كوجا ريسالدار) في بيشاور

باكستان

الإخوة والأخوات الإيمانيين في بيشاور

الباكس

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