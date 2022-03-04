كييف: اتفقنا مع موسكو على أن تكون المفاوضات مغلقة

2022/03/04 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن عضو الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا ديفيد أراخاميا، أن الجانبين اتفقتا على أن تكون المفاوضات مغلقة "لتحقيق التقدم بطريقة ما على الأقل".وتستعد أوكرانيا لجولة جديدة من المفاوضات مع موسكو يومي غد أو بعد غد، وفق ما أفاد أحد ممثلي كييف.وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك: "قد تعقد الجولة الثالثة غدا السبت أو بعد غد...نحن على تواصل مستمر".

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