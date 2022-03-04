2022/03/04 | 22:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، عن استغرابه من أسولب الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، عندما طالب مقابلة نظيره الروسي فلاديمير بوتين وساتخدم جملة "أنا لا أعض"

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