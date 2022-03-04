2022/03/04 | 22:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -IT5tTKzqVk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم وزارة الخارجية: سفارتنا في كييف تتابع موضوع أحد العراقيين المفقودين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم وزارة الخارجية: سفارتنا في كييف تتابع موضوع أحد العراقيين المفقودين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).