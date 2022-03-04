فيسبوك تعلق بعد حجب الموقع في روسيا

2022/03/04 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قالت شركة فيسبوك، إن قرار حظر الموقع سيؤدي إلى إسكات أصوات الروس، متابعا: سنحاول إعادة خدماتنا إلى روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.وأضافت شركة فيسبوك أن حظر روسيا للموقع سيجعل ملايين الروس بلا مصدر موثوق للمعلومات. وفى وقت سابق عُقد مؤتمر صحفي، قبل قليل، للأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حول متابعة آخر مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، لاسيما بعد حريق محطة "زابوريجيا" النووية.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "حلف الناتو، تحالف دفاعي لكن إذا جاء النزاع إلينا فنحن مستعدون لذلك".وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للدفاع عن كل شبر من أرض الحلفاء، متابعا في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، متابعا: "حرب روسيا المستفزة في أوكرانيا تحتاج لرد حاسم، وواشنطن أرسلت قوات إلى شرق أوروبا".وقبلها أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، أن الوحدات الروسية من القوات المسلحة قامت بالسيطرة على المركز الإقليمى لمدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل

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