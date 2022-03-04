2022/03/04 | 22:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة تكشف عن إجراءات جديدة بخصوص العمل بالمبادرة الزراعية لدعم الفلاحين والمزارعين وتطوير الاقتصاد الوطني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/04 | 22:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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