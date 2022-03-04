2022/03/04 | 22:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحر إيجه ابتلع أسرته.. (ريوار) يعود يتيماً إلى كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/04 | 22:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحر إيجه ابتلع أسرته.. (ريوار) يعود يتيماً إلى كردستان) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحر إيجه ابتلع أسرته.. (ريوار) يعود يتيماً إلى كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).