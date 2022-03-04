2022/03/04 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت شركة “فيسبوك” اليوم الجمعة، إن حظر روسيا للموقع سيجعل ملايين الروس بلا مصدر موثوق للمعلومات.وأضافت، أنها “ستحاول إعادة الخدمات إلى روسيا”، مبينة أن “قرار حظر الموقع سيؤدي إلى إسكات أصوات الروس”.وقالت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في روسيا، إنها حجبت موقع فيسبوك التابع لشركة ميتا بلاتفورمز ردا على ما قالت […]

ظهرت المقالة أول تعليق من فيسبوك بعد حجب الموقع في روسيا أولاً على ايرث نيوز.

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