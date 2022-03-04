بغداد اليوم تنشر الرسالة التي كتبها الضابط قبل شنق نفسه في عمليات كربلاء- عاجل

2022/03/04 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة بغداد على الرسالة التي كتبها الضابط قبل شنق نفسه في عمليات كربلاء.

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بقيام ضابط كبير في عمليات كربلاء بشنق نفسه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "معاون مدير قسم الادارة المقر المسيطر النخيب في قيادة عمليات كربلاء العقيد غني ساجت خلف اقدم على الانتحار لأسباب مجهولة لغاية الآن".

وأضاف ان "قيادة العمليات فتحت تحقيقا بالحادث".

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