خام برنت يسجل 118 دولاراً للبرميل

2022/03/04 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

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سجل خام برنت، اليوم الجمعة 118 دولاراً للبرميل في الاسواق العالمية.

وتوقع خبراء ان يرتفع الخام الى اكثر من هذا السعر في الايام المقبلة.

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