بلينكن: حظر طيران فوق أوكرانيا قد يشعل حربا في جميع أنحاء أوروبا

2022/03/04 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الاستجابة لمطالب كييف بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا قد يشعل حربا في جميع أنحاء أوروبا.جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها بلينكن، قبل اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الناتو في بروكسل، وفق صحيفة "ذا غارديان".وحذر وزير الخارجية الأمريكي من الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن الأسوأ لم يأت بعد، مضيفا "أعتقد أن التوقع الرهيب هو أن المعاناة التي رأيناها بالفعل من المرجح أن تزداد سوءا قبل أن تتحسن".فيما يتعلق بمنطقة حظر الطيران، استشهد بلينكن بالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في قوله إن الناتو يتحمل مسؤولية "ضمان عدم امتداد الحرب إلى خارج أوكرانيا".

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