شبكة الإعلام العراقي تحصد جائزتين جديدتين

2022/03/04 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحصدت شبكة الإعلام العراقي جائزتين عربيتين في مجال تبادل الاخبار لعام 2021. حيث منح المركز العربي لتبادل الاخبار والرياضة والبرامج شهادة تقدير ودرع المركز لشبكة الاعلام العراقي لجهودها المتميزة في مجال تبادل الاخبار الناعمة لعام 2021.كما منح اتحاد اذاعات الدول العربية شهادة تقدير الى قسم التبادلات الاذاعية بالاذاعة العراقية لحصوله على الترتيب الثالث في مسابقة جائزة التنسيق الاذاعي "جائزة المرحوم عبد الرحمن النوبرة".

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