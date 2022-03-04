السفارة العراقية في بولندا تعلن عدد العراقيين الذين استقبلتهم من اوكرانيا- عاجل

2022/03/04 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت السفارة العراقية في بولندا، اليوم الجمعة، عن عدد العراقيين الذين استقبلتهم من اوكرانيا.

وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "السفارة تعمل على طوال ايام الاسبوع وبالتنسيق المستمر مع السلطات البولندية بالوقوف على المعوقات والمشكلات التي يواجهها العراقيين النازحين من اوكرانيا والاسراع بحلها وتقديم المساعدة لهم.



إذ وصل عدد العراقيين الذين دخلوا الاراضي البولندية ما يقارب (620) شخصا".واضافت انها "قامت بزيارات ميدانية للحدود البولندية- الاوكرانية للتعرف على اوضاع النازحين من ابناء الجالية العراقية في اوكرانيا".وتابعت انها "استقبلت المواطنين العراقيين ، وقدمت المساعدة لهم من خلال ترتيب وتسهيل حجز الفنادق، وتوفير احتياجاتهم الاساسية من الاكل والشرب".واشارت الى "استقبالها خلال الاسبوع الاول من هذه الازمة ما يقارب (60) مواطنا عراقيا منهم 14 طالبا و(5) نساء اوكرانيات زوجات مواطنين عراقيين.



و(10) عوائل عراقية.



وتم تقديم المساعدة لهم وتوفير حاجاتهم الضرورية".

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