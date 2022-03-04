انتحار ضابط عراقي برتبة رفيعة داخل مقر عسكري

2022/03/04 | 23:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بانتحار ضابط رفيع داخل مقر عسكري في ناحية النخيب.

وقال المصدر وهو ضابط شهد الحادثة لـ "الترا عراق"، إنّ "العقيد غني ساجت خلف معاون مدير قسم الإدارة انتحر داخل غرفته في المقر المسيطر ضمن النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار".

وأضاف المصدر مشترطًا إخفاء هويته، أنّ "جثة العقيد وجدت معلق بمروحة داخل الغرفة"، مبينًا أنّ "ملابسات الحادثة ما تزال غير واضحة".

وأشار المصدر، إلى أنّ "تحقيقًا رسميًا فتح من قبل الجهات المعنية لكشف التفاصيل"، كما زود "الترا عراق" بنسخة من وصية قال إنّ الضابط المنتحر تركها على مكتبه.

ويشير نص الوصية، إلى أنّ أسباب الانتحار تتعلق بمشاكل مالية وقانونية قد تورط فيها الضابط وعجز عن تسويتها، كما يتهم "قائد الفرقة الثامنة في الجيش اللواء الركن صالح حرز بالوقوف وراء الأزمة" التي أدت إلى انتحار الضابط.

واطلع "الترا عراق" على صورة من موقع الحادث تظهر لحظة إخلاء جثة الضابط، لكنه يتحفظ على نشرها.

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