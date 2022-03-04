2022/03/04 | 23:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ImodloTvyFs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تاجر مخدرات يستخدم "رمانة يدوية" لصد القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تاجر مخدرات يستخدم "رمانة يدوية" لصد القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).