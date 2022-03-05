2022/03/05 | 00:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاكل دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الصعب، والذي جاء بعد خسارته كل شيء، بحسب ما كتبه في رسالته الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكشف دوافع قراره الصعب.. رسالة تركها ضابط كربلاء قبل انتحاره (صورة)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكشف دوافع قراره الصعب.. رسالة تركها ضابط كربلاء قبل انتحاره (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).