بسلاح غير مرخص.. منتسب في الجيش يطلق النار على جسر الجادرية

2022/03/05 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بقيام منتسب في الجيش باطلاق العيارات النارية من خلال سلاحه الشخصي الغير مرخص على جسر الجادرية وسط بغداد.

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