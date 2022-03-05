روسيا تعلن حجب فيسبوك.. وشركة ميتا تعلق

2022/03/05 | 00:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الاتصالات الروسية، الجمعة، حجب موقع فيسبوك اعتبارا من 4 مارس/ آذار.

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