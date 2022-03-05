أطلق عيارات نارية من أعلى جسر الجادرية.. اعتقال منتسب أمني في بغداد

2022/03/05 | 00:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت نجدة بغداد، اليوم الجمعة، من اعتقال منتسب امني، قام باطلاق العيارات النارية من أعلى جسر الجادرية.وقالت الشرطة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، انه “تمكنت سيطرة لدورية شرطة نجدة الدورة من ردع منتسب بالجيش (ع.م) تولد 1989، بعد قيامه بالرمي العشوائي بسلاح كلاشنكوف شخصي، غير مرخص”.واضاف البيان انه “تم تسليمه الى […]

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اعتقال منتسب أمني في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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