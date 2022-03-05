مقال.إلى الأمام!: ليون تروتسكي (يونيو-حزيران1917) - عبدالرؤوف بطيخ

2022/03/05 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ يجب أن تكون جريدتنا جهاز الاشتراكية الثورية.



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في الوقت الحاضر فقدت هذه الكلمات قيمة.



لأن كلا من الاشتراكية والثورة هما الآن معترف بهما من قبل هذه العناصر ، مثل هذه الطبقات ، في طبيعتها الاجتماعية ، تنتمي إلى معسكر العدو الذي لا يمكننا التوفيق بينهما.



تطلق المجلات الصفراء على نفسها اسم الاشتراكيين غير الحزبيين.



تلجأ الأوراق التي تمولها البنوك إلى ألوان التمويه ......





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