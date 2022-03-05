البرلمان الألماني: تحالف واسع يتبنى نهج العسكرة - رشيد غويلب

2022/03/05 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب في الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان الاتحادي الألماني في 27 شباط، لمناقشة الاجتياح الروسي لأوكرانيا كان الموقف الذي تبنته الحكومة الألمانية بدعم أكثرية برلمانية كبيرة، اعتبار ما أقدمت عليه روسيا سياسة ليست سلمية، بل حربية.وفي عرضه للبيان الحكومي قال المستشار الالماني أولف شولز، بعد الهجوم الروسي، “لم يكن العالم كما كان قبله”.



والسؤال الجوهري هو ما إذا كان ممكنا للسلطة خرق القانون وما إذا ......





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