مطلب الديموقراطية وأسسها بالدول العربية . - حسن ابراهيمي

2022/03/05 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي حينما فكرت في كتابة مقال حول الديموقراطية ، فكرت فيما يمكن لي أن أضيفه لهذا الموضوع على اعتبار أنه كان موضوع دراسات ، وأبحاث ، تناولها العديد من الدارسين ، من منطلقات تختلف باختلاف مرجعياتهم الفكرية ، والسياسية ، ذلك أنها كانت موضوع دراسة عند العديد من علماء الاجتماع ، وغيرهم .أيضا طرحت إشكالية تحديد المصطلحات التي يمكن لي توظيفها لمعال ......





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