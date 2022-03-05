الشرطة تعلن ضبط قنابل طائرات قرب بغداد

2022/03/05 | 00:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الشرطة الاتحادية، الجمعة، العثور على قنابل خاصة بالطائرات في ناحية الضلوعية قرب العاصمة بغداد.

وذكر بيان للشرطة، أنّ "قوة مشتركة من مقر ووحدات اللواء الثالث والقطعات الملحقة به نفذت واجب تفتيش (منطقة خزرج) في قضاء الضلوعية تم خلاله العثور على 10 قنابر طائرات زنة 100 رطل".

وأضاف البيان، أنّ "مفارز الجهد الهندسي أتلفت الذخيرة".

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