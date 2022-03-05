الخارجية ترشح عبد الحسين الهنداوي لمنصب أمين عام مساعد في الجامعة العربية

2022/03/05 | 00:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعرشحت وزارة الخارجية ، عبد الحسين يعقوب الهنداوي، لشغل منصب أمين عام مساعد في جامعة الدول العربية.وبحسب وثيقة فإن الدائرة العربية في الوزارة، قدمت السيرة الذاتية لعبد الحسين يعقوب الهنداوي، الى المندوبية الدائمة لجمهورية العراق في القاهرة، لغرض ترشيحه لمنصب امين عام مساعد في جامعة الدول العربية.والهنداوي هو مستشار دولي أقدم لدى الامم المتحدة وكاتب في الشؤون العربية والدولية والفكر والأدب ودكتوراه من فرنسا في الفلسفة الحديثة ويتحدث العربية والفرنسية والانجليزية.وشغل الهنداوي عدد من المناصب ابرزها : مستشار رئيس مجلس الوزراء في العراق من أيار 2020 الى الآن، ومستشار رئيس جمهورية العراق لأربع سنوات بين 2015 و2018، ومستشار دولي أقدم لدى الامم المتحدة في العراق لسبع سنوات بين 2008 و2015، وعضو بعثة منظمة الامم المتحدة لحقوق الانسان الى هايتي لثلاث سنوات بين 1993 و1995، ولديه اكثر من عشرة كتب فكرية منشورة.

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