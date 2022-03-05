البنتاغون‭ ‬يؤكد‭ ‬فاعلية‭ ‬أسلحته‭ ‬بيد‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬وبوتين‭ ‬يبلغ‭ ‬شولتس‭ ‬تمسكه‭ ‬بالشروط‭ ‬الثلاثة

2022/03/05 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعداد‭ ‬اللاجئين‭ ‬تتجاوز‭ ‬1,2‭ ‬مليون‭ ‬ولندن‭ ‬تفتح‭ ‬سجل‭ ‬توثيق‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب لندن‭ -‬جنيف‭ -‬الزمان‭ -‬واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬او‭ ‬طوق‭: ‬ حذّر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬وشيكة،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬ضغطهم‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬حتى‭ ‬تنتهي‭ ‬الحرب‭.‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ […]

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