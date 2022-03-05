2022/03/05 | 00:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعداد اللاجئين تتجاوز 1,2 مليون ولندن تفتح سجل توثيق جرائم الحرب لندن -جنيف -الزمان -واشنطن- مرسي او طوق: حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة من أن نهاية الحرب في أوكرانيا قد لا تكون وشيكة، مشددًا على ضرورة مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا ضغطهم الشديد على روسيا حتى تنتهي الحرب.
وقال بلينكن في […]
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وقال بلينكن في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يؤكد فاعلية أسلحته بيد الجيش الأوكراني وبوتين يبلغ شولتس تمسكه بالشروط الثلاثة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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