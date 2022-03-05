انتحار ضابط عراقي كبير شنقاً

2022/03/05 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان أقدم ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬عقيد،‭ ‬امس‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬شنقاً‭ ‬اثناء‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬النخيب‭.‬ وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬“معاون‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬الادارة،‭ ‬برتبة‭ ‬عقيد‭ ‬اقدم‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬شنقا‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬المسيطر ضمن‭ ‬قضاء‭ ‬النخيب‭ ‬بين‭ ‬كربلاء‭ ‬والانبار‭.‬‮ ‬ ‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬معلومات‭ ‬متاحة‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬الانتحار‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬حادثة‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العراقية‭ […]

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