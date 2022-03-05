السيستاني يطالب باكستان بحماية الأقليات الدينية وضحايا مسجد بيشاور 56 قتيلاً و194 جريحاً

2022/03/05 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيشاور‭ (‬باكستان‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – – ‬النجف‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اصدر‭ ‬مكتب‭ ‬المرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬الاعلى‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬الاشرف‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬السيستاني،‭ ‬الجمعة،‭ ‬بياناً‭ ‬بشأن‭ ‬التفجير‭ ‬الانتحاري‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬مسجد‭ (‬كوتشا‭ ‬ريسالدار‭) ‬للمسلمين‭ ‬الشيعة‭ ‬في‭ ‬بيشاور‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬باكستان‭.‬ ‭ ‬والذي‭ ‬راح‭ ‬ضحيته‭ ‬ستة‭ ‬وخمسون‭ ‬شخصا‭ ‬وما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬جريح‭.‬ وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬ان»المأساة‭ […]

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