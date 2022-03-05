2022/03/05 | 01:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Lxof_MBY7w4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د غازي فيصل: التحالف الثلاثي واضح في تحديد مسار العمل السياسي المقبل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د غازي فيصل: التحالف الثلاثي واضح في تحديد مسار العمل السياسي المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).