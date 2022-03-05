خام برنت يحقق أعلى مستوى له منذ عام 2008

2022/03/05 | 01:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأغلق خام برنت الجمعة على سعر 118.11 دولار للبرميل، في أعلى مستوى له منذ عام 2008.وارتفع سعر البرميل تسليم مايو بنسبة 6.92% خلال جلسة التداول الجمعة.وتستمر أسعار الغاز والنفط في تسجيل ارتفاع قياسي في كامل القارة الأوروبية التي تشهد أيضا انخفاضا في قيمة عملتها الموحدة أمام الدولار، مع مواصلة فرضها عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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