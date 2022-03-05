لديها ثلاثة اطفال.. امرأة تنتحر بشنق نفسها في بغداد

2022/03/05 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باقدام امرأة بشنق نفسها والانتحار داخل منزل ضمن حي التراث في منطقة البلديات شرقي بغداد.

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