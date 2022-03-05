اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء

2022/03/05 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة ، باصابة ضابط في مكافحة المخدرات اثناء مداهة وكر للمخدرات في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ضابط برتبة ملازم منسوب لمكافحة المخدرات اصيب اثناء مداهمة لوكر تابع لعدد من مروجي المخدرات في محافظة كربلاء".

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