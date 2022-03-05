وزير خارجية السعودية يتصل بنظيره الروسي.. فما الذي دار بينهما؟

2022/03/05 | 01:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، بنظيره سيرغي لافروف لـ"بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها

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