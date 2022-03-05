اصابة ضابط اثناء مداهمة وكر تابع لمروجي المخدرات في كربلاء

2022/03/05 | 01:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة كربلاء، اليوم، باصابة ضابط خلال عملية دهم لعدد من مروجي المخدرات في المحافظة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “ضابطا برتبة ملازم منسوب لمكافحة المخدرات اصيب اليوم في محافظة كربلاء”.واوضح المصدر ان “الضابط اصيب اثناء مداهمة وكر تابع لعدد من مروجي المخدرات في المحافظة”.

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