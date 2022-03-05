2022/03/05 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد يظل الموتُ في كثير من الأحيان أكثر شفقة ورحمة على بعض الناس من المرض!تشعر بتقريع الضمير إذا تمنّيتَ لمريضٍ أنْ يغادر الدنيا في أسرع وقتٍ؛ لكن ضميرَك اليقظَ يؤنبك أكثر إذا لم تتمنّ له الموتَ العاجل.بعضُ أنواعِ الأمراض عذابٌ، وبعضُها تعذيبٌ، وبعضٌ بعضِها تؤلمك من بعيد أكثر مما تفعل مع المريض نفسِه.إذا فتح المرضُ أبوابَه لفقدان الذاكرة كالزهايمر أو الديمنس فقد شبك العقدة مثنى و..



ثلاث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرض أقوى من الموت! - محمد عبد المجيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرض أقوى من الموت! - محمد عبد المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).