البيت الأبيض يدرس وقف واردات النفط الروسي

2022/03/05 | 01:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت سيسيليا روس رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، إن البيت الأبيض يدرس تأثيرات وقف واردات النفط الروسي.

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