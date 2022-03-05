إشبيلية يهدر فرصة الاقتراب من ريال مدريد في الليجا

2022/03/05 | 02:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفرط إشبيلية في فرصة تقليص الفارق ولو مؤقتا مع ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.وفشل هجوم الفريق الأندلسي، والمكون من الثلاثي خيسوس كورونا ولوكاس أوكامبوس ويوسف النصيري، في فك شفرة دفاع ألافيس، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.ورفع إشبيلية رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف ريال مدريد والذي يواجه السبت ضيفه ريال سوسيداد، فيما رفع ألافيس رصيد إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

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