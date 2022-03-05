الاستشهاد في أوكرانيا بفتوى أو بدونها

2022/03/05 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام القنصلية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬تشكر‭ ‬طالبي‭ ‬التطوع‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬للقتال‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وتقول‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬فجيشها‭ ‬كاف‭ ‬لكنها‭ ‬ترحب‭ ‬برفع‭ ‬صور‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين،‭ ‬كما‭ ‬شاهدنا‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬رموز‭ ‬دينية‭ ‬ومرجعيات‭ ‬معتبرة‭.‬ ‭ ‬كثيرون‭ ‬سمعوا‭ ‬هذا‭ ‬الخبر،‭ ‬وتوقّعوا‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬نكتة‭ ‬او‭ […]

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