نائب الرئيس الأمريكي تزور بولندا ورومانيا الأسبوع المقبل

2022/03/05 | 02:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الجمعة، أنها ستتوجه إلى بولندا ورومانيا، يومي 9 و 11 مارس/ آذار.

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