المرجعية تدين تفجير مسجد في باكستان

2022/03/05 | 02:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وصف مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني التفجير المفجع الذي استهدف مسجد "كوتشا ريسالدار" بمدينة بيشاور الباكستانيَّة، وأسفر عن مقتل عدد من المصلين الأبرياء وإصابة العديد منهم بجروح بأنه "يبعث على الأسف والأسى

البالغين".

وذكر المكتب في بيان أنَّ "الحوزة العلمية في النجف الأشرف والمرجعية العليا للشيعة إذ تنددان بهذه الجريمة البشعة التي تستهدف وحدة المسلمين تدعوان الحكومة الباكستانية إلى التصدي للظلم وجرائم الجماعات الإرهابية حماية للشعب الأعزل.

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