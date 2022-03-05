لغز الألوهية 5 - جواد بشارة

2022/03/05 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة د.



جواد بشارةالطبيعي والخارق للطبيعة:يعمل العلم في الطبيعة وضمن قوانينها وليس في الخوارق.



في الواقع، أنا أذهب إلى حد القول بأنه لا يوجد شيء يمكن وصفه خارق للطبيعة أو من الخوارق.



هناك فقط الأسرار الطبيعية والعادية والألغاز التي لا يزال يتعين علينا تفسيرها بالأسباب الطبيعية.



إن استدعاء كلمات مثل "فوق الطبيعي" و "خوارق" هو مجرد بديل لغوي حتى نجد أسباب طبيعية وعادية، أو لا نجدها ونتوقف عن البح ......





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