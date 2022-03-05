جيمس بوند وفارتمان يحتلان موسكو - حسين علوان حسين

2022/03/05 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين - السلام عليكم أيها الزبانية ، يا أهل الشقاق و النفاق و مساوئ الأخلاق !- وَيْ و عليكم السلام ؛ يا أبا ابليس الحلو ، البارحة افتقدناك .



لماذا لم تشرفنا بزيارتك اليومية الميمونة ؟ - و الله طيارة سوريا تأخر وصولها البارحة بالليل .



و بقيت ساهراً للثلاثة الصبح حتى وصلت زوجتي ، فنمت النهار كله .- الحمد لله على سلامة الوصول !- الله يسلمك !- يالله ، إحكي لنا : كيف هي أحوال أهلنا السوري ......





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