2022/03/05 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أميرة_أحمد_عبد_العزيز (لا يمكن لأي إنسان في ظل الرأسمالية، إلا أن يكون طرفا في علاقة استغلالية، مستغلا أو ضحية لاستغلال، وغاية ما يستطيعه أي إنسان أن يغير موقفه فبدلا من أن يكون ضحية مباشرة يكون مستغلا) دكتور عصمت سيف الدولةإذا كنت بصدد مشاهدة فيلم يندرج تصنيفه تحت الخيال العلمي أو الخيال ذو البعد الفلسفي مثلا، والتي تكون عادة مرهقة ذهنية للشخص العادي الغير ملم بمختلف العلوم وقد تكون أيضا لغير العادي، فقد يرهق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفلام وول ستريت - أميرة أحمد عبد العزيز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفلام وول ستريت - أميرة أحمد عبد العزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).