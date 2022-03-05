سيول: كوريا الشمالية نفذت تاسع تجربة صاروخية منذ بداية العام

2022/03/05 | 04:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، أن جارتها الشمالية نفذت تجربة صاروخية جديدة بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه البحر قبالة شرق شبه الجزيرة الكورية.

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