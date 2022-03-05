أمريكا تكشف اسم شخصين يمولان حزب الله بأفريقيا وتدرجهما بقائمة العقوبات

2022/03/05 | 05:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج شخصين هما علي سعادة وإبراهيم طاهر وذلك لـ"تمويلهما" حزب الله اللبناني من منطقة غرب أفريقيا.

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