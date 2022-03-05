مسؤولون لـCNN: روسيا تستعد لنشر مرتزقة في أوكرانيا وقصف مدن حتى تستسلم

2022/03/05 | 06:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون وغربيون لشبكة CNN إن روسيا تستعد لنشر ما يقرب من ألف مرتزق في أوكرانيا خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وحذر المسؤولون من أن القوات الروسية تخطط لـ"قصف مدن أوكرانية حتى تستسلم"، وهو تصعيد قد يؤدي إلى خسائر مدنية كبيرة.

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