إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يثير جدلا بعد رده على

2022/03/05 | 06:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، جدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة رد فيها على مغرد سال عن مصير "مواطن سعودي لا يؤمن بما يؤمن به".

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